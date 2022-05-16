وفاة عروس بحادث سير قبيل زفافها‎‎

مسقط(صدى):

لقت مصوِرة عمانية شابة تُدعى سارة الحجري، مصرعها في حادث سير مروِع على أحد الطرق في ولاية المضيبي إحدى ولايات محافظة شمال الشرقية.

وكانت المصورة الشابة تتحضر لموعد زفافها المقرر إقامته عقب أسابيع قليلة، ما أثار حالة من الحزن بين النشطاء الذين أطلقوا وسماً حمل اسمها ودعوا لها بالرحمة ولذويها وعريسها بالصبر.

وتداول نشطاء صورة لسيارة محطمة بشكل كبير، أفادوا بأنها سيارة المصورة المتوفاة التي كانت على متنها عند وقوع الحادث.