أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.90060، العملة مقابل الريال الواحد 0.25637
– الدولار: 3.75140، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657
– درهم إماراتي: 1.02132، مقابل الريال الواحد 0.97913
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70843
– دينار أردني: 5.29118، مقابل الريال الواحد 0.18900
– دينار كويتي: 12.21431 مقابل الريال الواحد 0.08185
– دينار بحريني: 9.95030، مقابل الريال الواحد 0.10051
– الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97064
-الدرهم المغربي: 0.37127مقابل الريال الواحد 2.69627
– الجنيه المصري: 0.20453، مقابل الريال الواحد 4.88937
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