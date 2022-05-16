وزير الطاقة يؤكد على عزم البلاد للوصول لأعلى طاقة إنتاج يوميًا

الرياض(صدى):

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على عزم بلاده للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 13.5 مليون برميل يومياً بحلول 2027، لافتًا على عدم وجود طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي.

وأوضح أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً، سيتيح مليون برميل يومياً من النفط للتصدير.

وقال الأمير عبدالعزيز:” أن الكويت والمملكة تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين.

وأضاف :”نخطط لإنتاج 13.2-13.4 مليون برميل يوميا، وفقا لما سنفعله في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027″.

وأشار إلى أن نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها، قائلاً:” يجب على صناع السياسة أن يخرجوا ويقولوا نحتاج الاستثمارات في النفط والغاز”.