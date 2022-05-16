الأرصاد: لا صحة لما تم تداوله وجدة سجلت الـ 48 درجة مئوية من قبل

جدة(صدى):

أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ، أنه لا صحة لما تم تداوله بأن جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال شهر مايو منذ أكثر من 50 سنة.

وأفاد عبر الحساب الشخصي للمركز الوطني للأرصاد، بأن جدة سجلت هذه الدرجة في شهر مايو لعامَي “2004 و2010″م، وفقاً للسجلات المناخية للمركز.

ويُذكر أن الباحث في المناخ والطقس عبد العزيز الحصيني أشار إلى أن جدة احتلت المركز الثالث على مستوى العالم أمس الأحد حسب مراصد الطقس، ومتوقع اليوم الاثنين، استمرار الموجة الحارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.