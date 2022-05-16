‏بالفيديو.. الشمراني: ليس من حق الأندية تحديد جنسية الطواقم التحكيمية

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أنه من حق الأندية المطالبة بالحكام الأجانب ولكن ليس من حق الأندية تحديد جنسية الطواقم التحكيمية.

وأوضح أحمد الشمراني، خلال مشاركته مع برنامج “المنتصف” عبر قناة” الإخبارية”، أنه حينما صدر القرار بالاستعانة بالحكام الأجانب وانتقدنا المبالغ المخصصة لذلك، عللنا ذلك بأنه قد يعود بالنفع للكرة السعودية.

وأشار الشمراني، إلى أن طلب نادي الاتحاد بالاستعانة بطاقم تحكيم من قارة أوروبا وليس من البرازيل “غريب عجيب”.