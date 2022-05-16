مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 1.8 % مغلقا عند 12915 نقطة (- 234 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.1 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم تقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” عند 100 ريال (- 4 %) للأول و120 ريالا (- 2 %) للثاني.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”سبكيم العالمية” و”التصنيع الوطنية” و”جبل عمر” و”المتقدمة” و”بترورابغ” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 3 و5 %.

وتراجع سهم “التعاونية” بنسبة 5 % عند 64.20 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ عامين، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الأول 2022 إلى 20 مليون ريال وبنسبة 66 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وأغلق سهم “أكسا التعاونية” عند 30.25 ريال (- 7 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع ريال للسهم.

وتصدر سهم “المتحدة للتأمين” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 25.05 ريال.

في المقابل، سجل سهم “أرامكو السعودية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 42.50 ريال (+ 0.4 % ).

وصعد سهم “النايفات للتمويل” بنسبة 2 % عند 30.80 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم عن الربع الرابع 2021 والربع الأول 2022.

وتصدر سهم “صادرات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 73.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2013.

ارتفع سهم “سليمان الحبيب” بنسبة 5 % عند 213 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، وسط تداولات نشطة تجاوزت المليون سهم.