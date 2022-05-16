وظيفة إدارية شاغرة لدى المجلس الصحي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المجلس الصحي السعودي من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، بمسمى “مُساعد إداري” .

واشترط المجلس، درجة الدبلوم في تخصصات السكرتارية أو درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة مشابهة، اتقان اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة)، مهارة استخدام برامج الأوفيس.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م، فيما للتقديم عبر موقع المجلس الصحي السعودي .