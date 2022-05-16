ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله -.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.
ابو بااسل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 23 دقيقة
حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الامين