ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله -.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.