  • الإثنين 16 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

ولي العهد يغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله -.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 23 دقيقة

حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الامين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.