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بالفيديو.. لحظة دخول عاصفة رملية لأجواء حفر الباطن

بالفيديو.. لحظة دخول عاصفة رملية لأجواء حفر الباطن
حفر الباطن(صدى):

اجتاحت عاصفة رملية أجواء محافظة حفر الباطن اليوم، ما أدى إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة دخول العاصفة إلى المحافظة، وما سببته من تدني مدى الرؤية بها.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه بعواصف رملية تسببت في انعدام الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، ومنها منطقة الرياض.


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