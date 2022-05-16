بالفيديو.. مطالبات بتحويل قضية النصر والاتحاد وحمدالله لجهات خارج الإطار الرياضي
قال الإعلامي الرياضي، عبدالرحمن الحميدي، إن هناك أنباء عن مطالبة بتحويل قضية النصر والاتحاد ولاعب النصؤر السابق والاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله للجهات المختصة خارج الإطار الرياضي.
وأكد أن البعض طالب اتحاد القدم ولجنة الاحتراف تحويل القضية للجهات المختصة خارج الإطار الرياضي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه فيبرنامج “شوت” المذاع على قناة “SSC”.
يذكر أن النصر قدم شكوى ضد الاتحاد وحمدالله مؤكدًا أنه يمتلك تسجيلات تثبت أن الاتحاد حرض وتفوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة أثناء ارتباطه التعاقدي مع النصر.
#برنامج_شوت | عبدالرحمن الحميدي:
هناك أنباء وارده للبرنامج في قضية #النصر و #الاتحاد وحمدالله بأنهم طالبوا الاتحاد السعودية ولجنة الاحتراف تحويل القضية للجهات المختصة خارج الإطار الرياضي.@A_AlHameedi#SSC pic.twitter.com/hSwgb9pQ8z
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) May 15, 2022
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