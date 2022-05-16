الروقي: نشر شائعات عن خصم نقاط من الاتحاد ممارسة غير نزيهة

طلال الغامدي(صدى):

علق الناقد الرياضي، فهد الروقي، على الأنباء المتداولة بقرب صدور قرارات بخصم نقاط من نادي الاتحاد على خلفية تعاقده مع لاعب نادي النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله.

وأضاف :”نشر شائعات عن خصم نقاط من الاتحاد ممارسة غير نزيهة من أطراف تمارس التضليل من سنوات ولم يردعها لا وازع ديني ولا خلق ولا شرف منافسة”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه على حسابه بموقع “تويتر”.

يذكر أن النصر قدم شكوى ضد الاتحاد وحمدالله مؤكدًا أنه يمتلك تسجيلات تثبت أن الاتحاد حرض وتفوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة أثناء ارتباطه التعاقدي مع النصر.