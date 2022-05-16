شاهد.. إقرار الثقافة الموسيقية في المناهج السعودية

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الموسيقى السعودية، عن إطلاق نشاط في المدارس تحت مسمى الثقافة الموسيقية بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويقدم هذا النشاط محتوى إثرائى على منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى ومهارات تعلم القدرة على التفريق بين الأنماط الشعبية بالمملكة، وفق قناة العربية.

يذكر أن العام الدراسي 2022 شهد إدراج 100 مدرسة أهلية لتعليم الموسيقى ضمن برامجها حيث دعم وزارة الثقافة المدارس بتوفير الآلات الموسيقية وتقديم الدعم اللازم لتنمية المهارات الفنية الأساسية للطلاب.