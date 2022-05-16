بالفيديو.. نجاح عملية معقدة لدمج شريانين لطفل في المدينة المنورة
تمكن فريق طبي في مركز قلب في المدينة المنورة من إجراء عملية معقدة تمثلت في دمج شريانين لطفل يبلغ عامًا واحدًا.
وذكرت والدة الطفل “إلياس”، أن الكوادر الصحية ساهمت بعد الله في تجاوز المرحلة الصعبة أثناء العملية التي استغرقت نحو 6 ساعات، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة”الإخبارية”.
ولفتت إلى أنها عاشت في خوف وقلق وتعب وسهر قبل إجراء العملية إلا أن هذه المرحلة تمكنوا من تجاوزها بعدما نجح الاطباء في تجاوز هذه المرحلة.
فيديو | في عملية نادرة على مستوى العالم.. نجاح عملية معقدة تمثلت في دمج شريانين لطفل يبلغ عاما واحدا .. ووالداته لـ #نشرة_النهار : الكوادر الصحية ساهمت بعد الله في تجاوزنا للمرحلة الصعبة أثناء العملية #الإخبارية pic.twitter.com/7DLVK8WbYF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2022
اترك تعليقاً