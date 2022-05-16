بالفيديو.. نجاح عملية معقدة لدمج شريانين لطفل في المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

تمكن فريق طبي في مركز قلب في المدينة المنورة من إجراء عملية معقدة تمثلت في دمج شريانين لطفل يبلغ عامًا واحدًا.

وذكرت والدة الطفل “إلياس”، أن الكوادر الصحية ساهمت بعد الله في تجاوز المرحلة الصعبة أثناء العملية التي استغرقت نحو 6 ساعات، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة”الإخبارية”.

ولفتت إلى أنها عاشت في خوف وقلق وتعب وسهر قبل إجراء العملية إلا أن هذه المرحلة تمكنوا من تجاوزها بعدما نجح الاطباء في تجاوز هذه المرحلة.