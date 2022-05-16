بالفيديو.. 5 نقاط رئيسية يجب أن تضعها في السيرة الذاتية عند التقدم لوظيفة
أكد المختص في الموارد البشرية، طلال رحيم، أن هناك 5 نقاط رئيسية يجب وضعها في السيرة الذاتية أثناء التقدم للوظيفة.
وشدد على ضرورة عدم المبالغة في الملبس عند التقدم للوظيفة، فضلا على ضرورة أن يحضر الفرد نفسه لهذه المقابلة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.
ولفت إلى أن من بين النقاط التي يجب ذكرها في السيرة الذاتية الاسم والخبرات والمؤهلات ومهاراته والجوائز وشهادت الشكر التي تم الحصول عليها.
فيديو | المختص في الموارد البشرية طلال رحيم: 5 نقاط رئيسية يجب أن تضعها في السيرة الذاتية أثناء تقديمك للوظيفة.. ولا تبالغ في الملبس #الراصد pic.twitter.com/MsNE2Zw7Uj
— الراصد (@alraasd) May 16, 2022
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