رسميا.. إيقاف فهد المولد 18 شهرا بسبب المنشطات

نواف السالم(صدى):

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الإثنين، رسميا، إيقاف فهد المولد نجم نادي الاتحاد لمدة عام ونصف العام بسبب المنشطات.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن المادة المحظورة هي Fursoemide وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة.

وبينت أنها مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وأوضحت اللجنة أن قرار إيقاف فهد المولد يتم داخليا وخارجيا، اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت يوم 28 مارس 2022، لافتة إلى أن عودة اللاعب للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

وأشارت إلى أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ القرار.