بيان من وزارة البيئة بشأن توفير وظائف لحملة الماجستير والدكتوراه من مصر

الرياض(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بيانًا توضيحيا بخصوص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان عن توفر وظائف بيطرية لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الدقيقة بنظام العقود في مصر وأحقية السعوديين في هذه الفرصة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المذكورة لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة، لسد الفجوات بمجالات الطب البيطري ومكافحة الأوبئة، وذلك تماشيًا مع ما يشهده قطاع الثروة الحيوانية من تنام سريع.

وأشارت إلى أن هذه الوظائف تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكة ومصر لتبادل الخبرات، مؤكدة أن كل الوظائف المطروحة على الموقع يتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، ووفقًا لمتطلبات سوق العمل بالمملكة.

ولفتت إلى أنها تعلن بشكل دوري عن الوظائف البيطرية للسعوديين كان آخرها بتاريخ 15/3/1443 هـ، كما أنها ستعلن في القريب العاجل عن عدد من الوظائف البيطرية للسعوديين من حملة البكالوريوس على موقعها الإلكتروني.