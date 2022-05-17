وفاة محاربة السرطان الشابة ريما الحساوي

عادل الحربي(صدى):

رحلت الممرضة السعودية ريما الحساوي، أمس الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان، وسط حالة الحزن.

وكانت ريما الحساوي قد حظيت خلال مسيرة عملها بتكريم وإشادة، كما حصلت على جائزة ”ديزي“ الدولية لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين نظير المهارات الإكلينيكة الفريدة والرعاية الحنونة المقدمة يومياً من قبلهم للمرضى.

وكرمتها شرطة الرياض في 2019، بعدما تمكنت من ضبط مجموعة من قضايا تزوير الوثائق بغرض العلاج بمدينة الملك سعود الطبية عبر بيانات غير صحيحة.