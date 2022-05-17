ضبط ممرض جرد مريضة من ملابسها داخل المستشفى

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على ممرض بأحد المستشفيات، بتهمة التحرش بمريضة داخل المستشفى بعدما ادعى أنه طبيب نساء وتوليد.

وكانت الشرطة تلقت بلاغًا من مستشفى يفيد بقيام ممرض بالتحرش الجنسي بمريضة داخل غرفة الكشف بالمستشفى.

وبالفحص تبين أن المتهم تحرش بفتاة 18 عامًا، حضرت لمتابعة حملها، إذ أكدت أنها أثناء تواجدها بالغرفة حضر شخص يرتدي ملابس طبيب، وطلب منها خلع الجزء العلوي من ملابسها ووضع يده على مناطق حساسة بجسدها.

وقالت المجني عليها أنه أثناء انتظارها حضر الطبيب المختص لتكتشف أن الشخص الذي قام بتجريدها من ملابسها كان ممرضا وليس طبيب النساء والتوليد.