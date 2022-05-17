فيديو.. تعليق رينارد على إيقاف فهد المولد

طلال الغامدي(صدى):

علق المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، على قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بإيقاف لاعب الاتحاد، فهد المولد، لمدة 18 شهرا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

وقال رينارد: لم أكن على علم بهذا الخبر من قبل، وهذا ليس خبراً جيداً بالنسبة لي، أنا أحب فهد المولد كثيراً، وهو نجم سجل الكثير من الأهداف المهمة.

وأضاف: بالتأكيد الفترة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة لفهد المولد بسبب قرار الإيقاف، ولكن في النهاية يجب علينا أن نتقبل هذه العقوبة.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قررت رسميا، إيقاف فهد المولد لمدة عام ونصف العام بسبب المنشطات، موضحة أن المادة المحظورة هي Fursoemide وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.