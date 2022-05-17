أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.91650، العملة مقابل الريال الواحد 0.25531

– الدولار: 3.75107، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

– درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72759

– دينار أردني: 5.28848، مقابل الريال الواحد 0.18909

– دينار كويتي: 12.21919 مقابل الريال الواحد 0.08186

– دينار بحريني: 9.95164، مقابل الريال الواحد 0.10049

– الريال القطري: 1.03023، مقابل الريال الواحد 0.97066

-الدرهم المغربي: 0.37174مقابل الريال الواحد 2.69003

– الجنيه المصري: 0.20518، مقابل الريال الواحد 4.87383