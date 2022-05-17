بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يوضح ماذا سيحدث للعالم إذا لم تتوفر حبوب القمح

علي القحطاني(صدى):

علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على الاتهامات المتبادلة بين الدولة الغربية وروسيا في أزمة الغذاء العالمي، موضحًا ماذا سيحدث للعالم إذا لم تتوفر حبوب القمح التي يحتاجها.

وقال الدكتور طارق فهمي، لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن حالة التجاذب بين روسيا والدول الغربية ستستمر وسيكون لكل طرف اتهاماته المباشرة تجاه ما يجري، مؤكدًا أن العقوبات ستؤتي ثمارها بصورة أو بأخرى، وهناك انقسامات حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اتباع سياسات الروبل والتعامل مع الاقتصاد الروسي.

وأشار إلى أن الضحية ستكون الدول التي ستتأثر من عدم توافر الغذاء والبحث عن الأسواق الأخرى لمحاولة سد هذه الفجوة، مؤكدًا أن هناك دول أخرى بديلة في آسيا الوسطى ولكنها غير كافية لإمداد الدول التي تحتاج إلى هذا الدعم؛ مما سيفتح المجال أمام الأسواق السوداء التي سترفع الأسعار بطبيعة الحال.