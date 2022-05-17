مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.7 % مغلقا عند 12690 نقطة (- 225 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات ريال.

وبذلك تصل خسائر المؤشر منذ بداية الشهر الجاري إلى أكثر من 1000 نقطة وبنسبة 7.6 %.

وهبط سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 4 % عند 96 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 16 مليون سهم، وبقيمة 1.5 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 3 % عند 41.20 ريال.

وأعلنت “إيداع” اليوم تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة “أرامكو السعودية” على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”بنك البلاد” و”السعودي الفرنسي” و”العربي الوطني” و”جبل عمر” و”اتحاد اتصالات” و”بنك الجزيرة” و”الأبحاث والإعلام”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وأغلق سهم “جرير” عند 176.80 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية على المساهمين.

في المقابل، ارتفع سهم “سابك” بنسبة 1 % عند 120.80 ريال.

وصعد سهما “صافولا” و”سدافكو” عند 37.90 ريال (+ 3 %) للأول و168.60 ريال (+ 1 %)، للثاني، عقب إعلان النتائج المالية.

وتصدرت أسهم “السعودي الألماني” “الوطنية للتعليم” و”صادرات” و”صدر” و”المتحدة للتأمين” و”عناية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.