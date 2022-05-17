1285 حالة يستقبلها تجمع الرياض الصحي الثاني بسبب العاصفة الغبارية

الرياض(صدى):

استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية العاجلة،تجمع الرياض الصحي الثاني، ١٢٨٥ حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التعرض لموجات الغبار والأتربة التي اجتاحت العاصمة الرياض وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستعدت أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات من خلال توفير الأدوية والمعدات المطلوبة، وتواجد الكادر الطبي احترازاً للازدياد المتوقع.

ونصح تجمع الرياض الثاني المرضى، بالتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال بالهلال الأحمر، في حالات الطوارئ المفاجئة، في مثل تقلبات هذه الأجواء وتأثيراتها على الصحة العامة لتقديم خدمة الرعاية الصحية.

كما حذر التجمع، المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية، من التعرض للغبار والأتربة في ظل تقلبات الطقس، التي تعد من أهم محفزات الإصابة بنوبات الربو، وارتداء الكمامات كنوع من الوقاية، إضافة إلى متابعة أخذ العلاج في الأوقات المحددة لهم لتخفيف احتمالية تعرضهم لمضاعفات سلبية.