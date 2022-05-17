تعيين لاركيت مديرا فنيا لاتحاد القدم

ماجد محمد(صدى):

أصبح الفرنسي ناصر لاركيت مديرًا فنيًا لاتحاد كرة القدم خلفًا للمدير الفني السابق الروماني إيوان لوبيسكو.

ويمتلك لاركيت البالغ من العمر 63 عاما خبرة كبيرة في الإشراف على المنتخبات الوطنية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها.

وذكر الاتحاد أن المدير الفرنسي سبق له تولي منصب المدير الفني للاتحاد المغربي لكرة القدم وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2019، كما ضمت مسيرته التدريبية في عدد من أكاديميات الأندية الفرنسية خلال الفترة من 1989-2007 أبرزها كان، وروان، وإس إم كاين، ولوهافر وآر سي ستراسبورغ.

وأضاف أن لاركيت تولى أيضا منصب مديرًا لأكاديمية أولمبيك مارسيليا 2019-2022، ومن المقرر أن يتولى عددًا من المهام من تطوير الخطط الاستراتيجية للمنتخبات الوطنية السنية، وتطوير وتأهيل المدربين الوطنيين.

كما سيتولى الإشراف على مراكز التدريب الإقليمية للمساهمة في اكتشاف المواهب الكروية، وتفعيل الشراكات الدولية بما يخدم تطوير كرة القدم في المملكة.