المعهد السعودي الياباني للسيارات يفتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف 2022م لدى إحدى الشركات اليابانية بمجال السيارات، بمحافظة جدة

وأوضح المعهد شروط التقديم للوظيفة :

1- أن يكون سعودي الجنسية وحامل الهوية الوطنية.

2- أيكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنه.

4- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

5- أن لا يكون المتقدم قد تلقى دعماً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية عدا دعم حافز

6- أن لا يكون المتقدم مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وإذا كان مسجلاً لابد من إحضار إخلاء طرف من المنشأة السابقة.

7- على المتقدم تسليم أصل الشهادة الثانوية عند القبول النهائي.

وأشار إلى أن التقديم متاحا من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع

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