المعهد السعودي الياباني للسيارات يفتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف
أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف 2022م لدى إحدى الشركات اليابانية بمجال السيارات، بمحافظة جدة
وأوضح المعهد شروط التقديم للوظيفة :
1- أن يكون سعودي الجنسية وحامل الهوية الوطنية.
2- أيكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنه.
4- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.
5- أن لا يكون المتقدم قد تلقى دعماً من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية عدا دعم حافز
6- أن لا يكون المتقدم مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وإذا كان مسجلاً لابد من إحضار إخلاء طرف من المنشأة السابقة.
7- على المتقدم تسليم أصل الشهادة الثانوية عند القبول النهائي.
وأشار إلى أن التقديم متاحا من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع
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