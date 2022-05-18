سامي الحريري: ماذا لو اعترض الهلال على حكم الكلاسيكو؟

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي الرياضي سامي الحريري على اعتراض إدارة نادي الاتحاد على حكم مباراة الهلال في الكلاسيكو، البرازيلي ويلتون سامبايو.

وقال الحريري: أن تعترض على حكم معين بالإسم فالأمر قد يكون مقبولًا، لكن أن تعترض على جنسية معينة، فأنت هنا تحاول تدخل الموضوع لجانب التعجيز.

وتابع: طيب لو اعترض الهلال ببيان على الحكم السعودي الذي سيدير اللقاء ماهو موقف لجنة الحكام، بتقعد كل شوي تغير الطواقم وتسمع كلام الأندية.

يذكر أن نادي الاتحاد اعترض على تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مباراة الهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما كشفت العديد من المصادر أن محمد الهويش هو الحكم الذي سيدير اللقاء.