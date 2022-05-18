إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد..نائب وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

الرياض(صدى):

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم في العاصمة واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية – الأمريكية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف،

ومن الجانب الأمريكي المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي السيد بريت ماكغورك.

هذا وقد وصل سمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له صباح اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.