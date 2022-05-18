رجل يبتز زوج شقيقته بمحادثات غرامية

دبي(صدى):

أقدم رجل في دبي على ابتزاز زوج شقيقته بصور محادثات غرامية بينه وبين حساب باسم امرأة على شبكة «فيس بوك».

وكانت الزوجة قد قامت بتصوير المحادثات الغرامية، وأرسلتها إلى شقيقها، الذي هدد الزوج بإرسال نسخاً منها إلى مقر عمله في إحدى المدارس المعروفة، للتشهير بسمعته لدى إدارتها وأولياء الأمور.

ولجأ الزوج إلى القضاء، موضحا أن كل ذلك بسبب خلافات أسرية بينه وبين وزوجته، امتدت إلى ساحات المحاكم.

وأوضح الزوج أن هناك قضايا أسرية بينه وبين زوجته منظورة أمام المحاكم الشرعية، وأثناء وجوده في مقر سكنه، تلقى رسالة عبر تطبيق «واتس أب» من هاتف شقيق زوجته، عبارة عن صور من محادثات غرامية بينه وبين حساب باسم امرأة، وابتزه.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بتهديد وابتزاز زوج شقيقته، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي قضت عليه غيابياً بغرامة 3000 درهم، فعارض الحكم، ليتم النظر في الواقعة مجدداً، وخفضت الغرامة إلى 2000 درهم.