الغذاء والدواء تدعو المنشآت للرقابة على وسائل نقل الأغذية خلال موسم الحج

مكة المكرمة(صدى):

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت للتقديم على مبادرة الرقابة على وسائل نقل الأغذية عبر منافذ الدخول المعتمدة في مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك بهدف تسهيل عملية فحص الوسائل الخاصة بنقل الأغذية التي تلبي اشتراطات وسائل النقل المعتمدة.

وأوضحت “الهيئة” أنه سيستمر استقبال الطلبات حتى 16 /11/ 1443هـ، ويمكن لجميع وسائل نقل الأغذية والمياه الخاصة بالمنشآت الخاضعة لرقابة “الهيئة” الانضمام إلى المبادرة، وذلك من خلال التسجيل وتعبئة الاستمارة عبر الرابط: (هنا).

وتتلخص آلية الانضمام إلى المبادرة من خلال التأكد من سلامة وسائل النقل وتلبيتها للاشتراطات الصحية والفنية والتعاميم الصادرة من “الهيئة”، على أن يتم إشعار المنشأة بالنتيجة النهائية في حال قبول الطلب لتسليمهم نموذج المطابقة الخاص بوسيلة النقل عبر البريد الإلكتروني.

وأعدّت “الغذاء والدواء” دليلًا للاشتراطات العامة لنقل المواد الغذائية يحتوي على متطلبات واشتراطات نقل الأغذية المبردة والمجمدة والمشروبات (المبردة، وغير المبردة، والمجمدة والجافة)، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط: (هنا).

ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء على الارتقاء بأعمالها وتسهيلاً للخدمات المقدمة من قبلها، ولكون مرحلة نقل المواد الغذائية تُعد أحد أهم المراحل تأثيرًا على سلامة الغذاء في السلسلة الغذائية.