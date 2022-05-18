نيوم ينظم ملتقى للتوظيف لتقديم أكثر من 1000 وظيفة

عطاالله العمراني(صدى):

تنظم نيوم، ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية، وبالتعاون مع جامعة تبوك، ملتقى “شركاء نيوم للتوظيف 2022م” لتقديم أكثر من 1000 فرصة وظيفية متاحة بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية.

ويهدف الملتقى، الذي يقام في مقر جامعة تبوك خلال الفترة من 25 إلى 26 مايو, ومن الساعة 9:00ص حتى 4:00م، إلى توفير فرص عمل جديدة لأبناء منطقتي نيوم وتبوك في 15 شركة محلية وعالمية من شركاء نيوم في مختلف القطاعات.

ويشتمل الملتقى على مجموعة من الأنشطة والفعاليات، يتم خلاله استقبال طلبات التوظيف مباشرة، مما سيسهم في زيادة التفاعل بين المتقدمين وبين جهات التوظيف.

كما سيتم عرض شواغر وظيفية للخريجين الجدد والفنيين وأصحاب الخبرة، حيث ستتواصل الشركات والمؤسسات خلال الملتقى بشكل مباشر مع الحضور من المسجلين والمرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.

وسيقدم الملتقى عدداً من الخدمات الأخرى للزوار والباحثين عن العمل كخدمة إنشاء السيرة الذاتية بطريقة احترافية، وتقديم نصائح للمتقدمين عن كيفية تجاوز المقابلة الشخصية والتوجيه المهني لتمكينهم من الحصول على تلك الشواغر بشكل احترافي, فيما سيتم استقبال طلبات التسجيل لحضور الملتقى من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسؤولية الاجتماعية في نيوم ، علماً أن آخر موعد للتسجيل هو 21 مايو 2022 وسوف يقتصر حضور الملتقى على من لديهم دعوات مرسلة بناءً على التسجيل المسبق.

وتسعى نيوم، من خلال إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وبرامجها التنموية، إلى تمكين الطلاب والخريجين من الوصول إلى أهدافهم والاستفادة من طاقاتهم ليكونوا محرّك النمو المستدام لمجتمع نيوم والمملكة في آن واحد، وبما يحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.

يذكر أن أحد المهام الرئيسية لإدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم تتمثل في تمكين أفراد المجتمع عبر تزويدهم بالفرص المناسبة من خلال إسهامات ومبادرات نوعية تتوافق مع مستهدفات نيوم و”رؤية المملكة 2030″، إذ يضاف هذا الحدث إلى منظومة المشاريع والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها نيوم لصنع الأثر الاجتماعي لدى أفراد وأسر منطقتي نيوم وتبوك، التي أسهمت من خلالها في توفير مئات فرص العمل والمنح التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وخلق العديد من الاستثمارات المتنوعة في ريادة الأعمال.