المدير الفني للهلال يستدعي كنو لمواجهة الفيحاء وينتظر رفع الإيقاف

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر عن سبب قرار المدير الفني لنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز بشأن استدعاء محمد كنو للمغادرة مع بعثة الفريق إلى جدة استعدادًا للخوض ضد الفيحاء.

وأفادت المصادر بأن الهلال استدعى اللاعب الدولي من أجل المغادرة مع بعثة الفريق إلى جدة لمواجهة الفيحاء، غدًا الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تحسبًا لرفع الإيقاف عنه، وتعليق العقوبة حتى صدور القرار.

وقالت المصادر:” أن إدارة الهلال تنتظر قرار مركز التحكيم الرياضي، حول طلب التدابير الوقتية لرفع إيقاف محمد كنو مؤقتًا بعد أن تقدمت بطلب استئناف على الحكم الصادر عليه من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقافه.

والجدير بالذكر أن قرار غرفة فض المنازعات شمل إلزام الهلال بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، بالإضافة إلى منعه من التسجيل لفترتين متتاليتين إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 4 أشهر.