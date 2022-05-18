كأس الملك.. مواجهة مثيرة بانتظار الهلال والفيحاء في مباراة الحسم

ماجد محمد(صدى):

يستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، في نهائي النسخة ال 47 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي2021-2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

وبدأ فريق الهلال مشواره في كأس الملك هذا الموسم بالفوز على الرائد بهدفين نظيفين، في دور ثمن النهائي، ليلاقي النصر في ديربي الرياض في الدور ربع النهائي، ويفوز عليه بهدفين لهدف.

وبعد فوز الهلال على النصر في ربع النهائي، التقى بالشباب في نصف نهائي البطولة، وحقق الفوز عليه بثنائية مقابل هدف، ليتأهل إلى نهائي البطولة الأغلى.

الفيحاء.

فيما استهل الفيحاء، مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، هذا الموسم بالفوز على نظيره أبها برباعية نظيفة، في الدور ثمن النهائي، ليواجه الباطن في الدور ربع النهائي، ونجح في الفوز بهدفين لهدف.

ويسعى الهلال لتحقيق لقبه العاشر في البطولة ليصبح ثاني أكثر المتوجين في هذه المسابقة بعد نادي الأهلي بـ 13 لقبًا، فيما يطمح الفيحاء لتحقيق إنجاز تاريخي للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه