لاعب الاتحاد يحدد موقفه من الانتقال إلى الأهلي المصري 

ماجد محمد(صدى):

حدد لاعب الاتحاد أحمد حجازي، موقفه من العودة للدوري المصري خلال الموسم المقبل سواء من بوابة الأهلي المصري أو بيراميدز.

وتبين أن أحمد حجازي لا يفكر في الرحيل عن نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل ولا يريد العودة للدوري المصري.

وعبر أحمد حجازي عن سعادته في صفوف نادي الاتحاد بسبب المعاملة المميزة له من قبل الإدارة والجماهير وكذلك الراتب السنوي الذي يصل إلى 50 مليون جنيه مصريا وهو راتب لا يستطيع الأهلي أو بيراميدز دفعه له في الفترة المقبلة.