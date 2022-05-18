جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 3 مدن الرياض، جدة، الأحساء، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت الجامعة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مساعد أمين مكتبة (الرياض):

– دبلوم في علوم المكتبات والمعلومات أو تخصص ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنة.

2- مساعد مكتب (جدة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة سنة.

3- مساعد إداري ثالث (جدة):

– درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية مع خبرة لا تقل عن سنة.

4- أخصائي سلامة (الرياض):

– درجة البكالوريوس في علوم السلامة أو علوم البيئة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

5- مسجل قاعدة بيانات الأبحاث (الرياض):

– درجة البكالوريوس في المعلوماتية الصحية مع خبرة لا تقل عن سنة.

6- أخصائي أول معلوماتية حيوية (الرياض):

– درجة الماجستير في المعلوماتية الحيوية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

7- فني بيطري (الأحساء):

– درجة الدبلوم في الطب البيطري أو رعاية الحيوان مع خبرة لا تقل عن سنة.

8- مُساعد إداري (الرياض):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة.

9- أخصائي نقل التقنية (جدة):

– درجة البكالوريوس في العلوم الصحية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وأشار إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع

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