الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي عقود:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الإدارة العامة) أو ما يعادله في تخصص مشابه.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

2- رئيس قسم – التسويات البنكية:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية) أو ما يعادله في تخصص مشابه.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع

1- أخصائي عقود:هنا

2- رئيس قسم – التسويات البنكية:هنا