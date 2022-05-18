الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.
وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي عقود:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الإدارة العامة) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
2- رئيس قسم – التسويات البنكية:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية) أو ما يعادله في تخصص مشابه.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع
1- أخصائي عقود:هنا
2- رئيس قسم – التسويات البنكية:هنا
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