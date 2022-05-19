جدري القرود يصل البرتغال وإسبانيا

لشبونة(صدى):

أعلنت السلطات الصحية في كل من البرتغال وإسبانيا ظهور حالات إصابة بجدري القرود المستوطن في إفريقيا الغربية.

يأتي ذلك بعد إعلان بريطانيا ظهور7 حالات في المملكة منذ مطلع الشهر الجاري.

وذكرت المديرية العامة للصحة بالبرتغال، الأربعاء، أن هناك أزيد من 20 حالة مشكوكا في إصابتها“، بين أشخاص في ”منطقة لشبونة في الغرب، وقد تأكدت إصابة 5 منهم“.

وأضاف البيان أن ”هذه الحالات أغلبها تخص شبانا ذكورا، ظهرت عليهم قروح.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية، في بيانها الصادر يوم الأربعاء، أن هناك 8 حالات مشتبه في إصابتها، و“لم يتم تأكيدها بعد“ من خلال التحاليل المخبرية.

وحذرت السلطات الصحية في البلدين تحذيرا وطنيا، مشددة أن هذا المرض النادر والمحدود العدوى بين البشر لا يوجد له علاج، وعادة ما يشفى من تلقاء نفسه.