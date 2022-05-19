جستنيه: يضحكون على جماهيرهم بكسب قضيتهم ضد الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

وجه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه رسالة غير مباشرة لأحد الأندية، بخصوص قضيته مع نادي الاتحاد.

وقال جستنيه: يضحكون على جماهيرهم ببطولة تحقيق ناديهم كسب قضيتهم ضد نادي الاتحاد التي لم يبت فيها حتى الآن مع تزامن تواجد المنافس”الجغرافي”الهلال في نهائي الكأس ومنافسته على بطولة الدوري لاشغالهم عن حقيقة أن ناديهم الليموني خرج هذا الموسم بلا بطولة بخفي حنين، موتوا بقهركم.

وفي هذا السياق تفاعل الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل مع تغريدة عدنان جستنيه مكتفيا بقوله: لا تحذف.

يذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال، الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.