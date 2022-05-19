حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا بعد رفضه دعم الشذوذ

وكالات(صدى):

دعمت العديد من الأندية على مستوى العالم العربي، السنغالي إدريسا جانا جاي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد الحملة الإعلامية الموجهة ضده، بسبب رفضه المشاركة فى لقاء مونبيليه بالجولة الـ 37 فى الدوري الفرنسي.

وكان فريق باريس سان جيرمان خاض مباراة مونبيليه، بقميص يحمل ألوان تدعم الشذوذ الجنسي، وهو الأمر الذى رفضه المسلم إدريسا جانا جاي.

ومن جانبها شاركت أندية التعاون، ضمك، الفتح والفيحاء فى دعم لاعب باريس سان جيرمان، عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إبرازهم هاشتاج كلنا إدريسا جانا.

يذكر أن لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي استدعت السنغالي إدريسا جانا جاي، للتحقيق معه ليشرح سبب غيابه عن الجولة 37 المخصصة لدعم الشذوذ، فيما طالب المجلس الوطني للأخلاقيات اللاعب إدريسا بأن يظهر بشكل عاجل بصورة يلبس فيها تيشيرت دعم المثليين.