اعترافات صادمة للممرض المتحرش بمريضة

القاهرة(صدى):

أقر الممرض المتهم بالتحرش بحامل تبلغ من العمر 18 عاما، داخل مستشفى معهد القلب بمصر،الذي يعمل فيه، أثناء إجرائها أشعة للقلب، باعترافات تفصيلية حول الواقعة.

واعترف المتهم بأنه طلب من المجني عليها التجرد من ملابسها بالمنطقة العلوية لإجراء الأشعة، ولامس مفاتنها، فأثير جنسيًا، فأبلغها بالتجريد من ملابسها السفلية أيضا، زاعما عدم إمكانية إجراء الأشعة بسبب أنها حامل.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة خلعت ملابسها لإجراء الكشف، ولامس المتهم مناطق حساسة في جسدها، وصرخت السيدة في وجهه ليدخل الطبيب، وتكتشف أنه الممرض وليس مسؤولا عن الكشف.

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