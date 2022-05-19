إصابة وزير الصحة الأمريكي بكورونا

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إصابة وزير الصحة كزافييه بيسيرا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه ثبتت إصابة الوزير بالفيروس أثناء وجوده في ألمانيا قبل اجتماعات مجموعة السبع لوزراء الصحة، حيث جاءت نتائج الاختبارات التي أجريت للوزير إيجابية.

وأشارت إلى أن بيسيرا كان قد حصل على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا وكذلك الجرعة المعززة.

ولفتت إلى أن آخر مرة زار فيها بيسيرا البيت الأبيض، كانت يوم الخميس الماضي، ولم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال وثيق به.