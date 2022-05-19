جستنيه: يلي بالي بالكم جالسين يفحطوا لينالوا نصيب من نجاحات الأزرق

طلال الغامدي(صدى):

كذب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، ما تردد بشأن استدعاء مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، وحامد البلوي، على خلفية الشكوى المقدمة ضدهما من نادي النصر.

وقال جستنيه: لم يتم اطلاقاً استدعاء اللاعب حمد الله ولا حامد البلوي وكل من يتداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسيلة إعلامية كذب في كذب.

وتابع: كلها محاولات يائسة لسحب البساط عن فريق الهلال الذي يلعب نهائي كأس الملك ويلي بالي بالكم جالسين يفحطوا لعلهم ينالوا نصيب من نجاحات الأزرق.

وكانت إدارة نادي النصر طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة البت في قضية النادي المرفوعة ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية -بحسب بيان النصر-.