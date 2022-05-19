وفاة سبعيني داخل شقة عشيقته إثر حالة إجهاد شديدة

القاهرة(صدى):

توفى مسن سبعيني داخل شقة امرأة جمعته بها علاقة غير شرعية في مصر، جراء تعرضه لحالة إجهاد شديدة لفظ إثرها أنفاسه الأخيرة.

وعثر على جثمان المسن ملقيا على سلالم العقار بالطابق الخامس، وبفحصه تبين وجود بطاقة الرقم القومي فقط.

وكشفت التحريات أن العشيقة كانت تستعين بابنتها البالغة من العمر 18 سنة لمراقبة الطريق قبل عودة والدها إلى المنزل، وعندما توفي العشيق داخل الشقة، أسرعت العشيقة بسرقة هاتفه لحذف الاتصالات الهاتفية بينهما، وأخرجت الجثمان بمعاونة نجلها على سلالم العقار أمام شقتها، وتظاهرت بين السكان بوجود رجل مسن يجلس على سلالم العقار في حالة غيبوبة.

وتبين أن زوج العشيقة استولى على مبلغ 1000 جنيه من المسن المتوفى، قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث، وتمكنت المباحث من القبض على العشيقة وزوجها وابنتها، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.