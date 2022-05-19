أسعار العملات مقابل الريال اليوم

عادل الحربي(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.93887، العملة مقابل الريال الواحد 0.25391

– الدولار: 3.75118، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

– درهم إماراتي: 1.02126، مقابل الريال الواحد 0.97918

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72560

– دينار أردني: 5.29081، مقابل الريال الواحد 0.18901

– دينار كويتي: 12.22897 مقابل الريال الواحد 0.08176

– دينار بحريني: 9.94798، مقابل الريال الواحد 0.10053

– الريال القطري: 1.03026، مقابل الريال الواحد 0.97063

-الدرهم المغربي: 0.37175مقابل الريال الواحد 2.68995

– الجنيه المصري: 0.20543، مقابل الريال الواحد 4.86790