أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.93887، العملة مقابل الريال الواحد 0.25391
– الدولار: 3.75118، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
– درهم إماراتي: 1.02126، مقابل الريال الواحد 0.97918
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72560
– دينار أردني: 5.29081، مقابل الريال الواحد 0.18901
– دينار كويتي: 12.22897 مقابل الريال الواحد 0.08176
– دينار بحريني: 9.94798، مقابل الريال الواحد 0.10053
– الريال القطري: 1.03026، مقابل الريال الواحد 0.97063
-الدرهم المغربي: 0.37175مقابل الريال الواحد 2.68995
– الجنيه المصري: 0.20543، مقابل الريال الواحد 4.86790
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