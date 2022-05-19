أعراض التهاب الكبد الشائعة لدى الأطفال

أميرة خالد(صدى):

كشف الخبراء ببريطانيا عن أعراض التهاب الكبد لدى الأطفال والذي انتشر مؤخرًا في المملكة المتحدة وبعض دول العالم.

وتتضمن تلك الأعراض الشعور بآلام في البطن والإصابة بالإسهال والشعور بالتعب وفقدان الشهية والجفاف واليرقان والذي يشمل اصفرار الجلد أو العينين.

كما أوضح الخبراء أن أعراض إصابة الأطفال بالتهاب الكبد تشمل ارتفاع أنزيمات الكبد وظهور البول الداكن والبراز ذي اللون الفاتح.

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أكدت أن السببين الرئيسيين لظهور وانتشار ذلك المرض هما المعيشة مع كلب أليف أو تناول عقار الباراسيتامول.