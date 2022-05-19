اللجنة التحضيرية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تستعرض مستجدات أعمال المؤتمر

الرياض(صدى):

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل الذي سيقام خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2022م، بالعاصمة الرياض، اجتماعها الثاني برئاسة الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وذلك بمقر المركز بالرياض.

وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع باستعراض تقرير المتابعة للاجتماع السابق للجنة التحضيرية مع أعضاء اللجنة، واستمع بعد ذلك إلى تقارير أعمال اللجان المدرجة بجدول الاجتماع وما نفذته من مهام وحققته من نتائج ومناقشة حيثياتها معهم و الوقوف على أهم وأبرز نتائج الأعمال التحضيرية والمنجزة و تأمين كافة الاحتياجات والدعم المادي والمعنوي اللازم لمواصلة أعمال المرحلة القادمة.

كما اطلعت اللجنة إلى عرض مختصر عن أعمال اللجنة العلمية لــــ ” جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة ” قدمه د. عبد الله بن محمد الجغيمان عضو اللجنة و رئيس اللجنة العلمية لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة.

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس اللجنة شكره لأعضاء اللجنة على جهودهم و ما قدموه خلال الاجتماع محفزاً إياهم ببذل المزيد من الجهود والطاقات اللازمة لتحقيق الأهداف التحضيرية و المنشودة لاستكمال المراحل التحضيرية و التنفيذية للمؤتمر والجائزة.