الأندية السعودية تتضامن بقوة مع اللاعب السنغالي بعد رفضه اللعب بقميص يدعم المثليين

ماجد محمد(صدى):

أعربت الأندية السعودية عن تضامنها القوى مع اللاعب السنغالي إدريسا غانا غاي، المحترف في صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعدما وردت تقارير متواترة عن رفض إدريسا غانا اللعب مع فريقه بقميص يحمل أرقامًا تدعم حق “المثليين” في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وتضمن نادي الفيحاء مع نجم باريس سان جيرمان قائلاً : “نقولها بصوت عالٍ كلنا معك كالجسد الواحد”.

فيما أكد نادي التعاون أن “مَن يمارس حقه لا يسيء إلى أحد”، في إشارة تضامن مع حق اللاعب في رفض اللعب بقميص يحمل شعاراً داعمًا للمثليين.

وقال نادي ضمك: “شكرا إدريس جعلتنا نحذف ونعيد لنقف معك”. وعبر نادي الطائي عن دعمه للاعب السنغالي عبر المشاركة على وسمي #كلناإدريسغانا “.

ونشر نادي الفتح صورة لإدريسا مع طفله، وكتب تعليقا عليها: “كلنا إدريس غانا”، في إشارة تضامن واضح مع اللاعب.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإتحاد الفرنسي لكرة القدم طلب من إدريسا المثول وشرح حقيقة رفضه ارتداء قميص بألوان يدعم مجتمع المثليين.