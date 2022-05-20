وزير الرياضة: دعم القيادة السخي للقطاع الرياضي أثمر عن العديد من الإنجازات

جدة(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية، كما رفع سموه جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله -على حضوره وتشريفه المباراة النهائية.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة:” إن الرعاية الكريمة من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، وتشريف سمو سيدي ولي العهد، يعد خير شاهد على ما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة، من اهتمام ودعم سخي وكبير أثمر ولله الحمد عن العديد من الإنجازات والنجاحات إلى جانب تطوير القطاع وتمكين الرياضيين وتطوير أداءهم، وهو ما يدفعنا نحو مزيد من العمل المتواصل لتحقيق تطلعات قيادتنا الكريمة، وفق خطط واستراتيجيات موائمة لبرامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030″.

وقدم سمو وزير الرياضة التهاني والتبريكات لفريق الفيحاء بعد تتويجه بالكأس الغالية، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه المباراة من قبل الفريقين الذي يعد تجسيداً لما وصلت إليه الكرة السعودية من تطور كبير، متمنيًا في الوقت ذاته حظاً أوفراً لفريق الهلال في البطولات المقبلة.