بالفيديو.. الفيحاء يحقق لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الفيحاء، من تحقيق لقب دوري كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في ركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وكان الهلال تقدم على حساب نظيره الفيحاء بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول، عن طريق سالم الدوسري، ليعدل رامون لوبيز كفة المباراة ويتعادل للفيحاء حتى تمكن الفيحاء من الفوز بركلات الترجيح.

وكان الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تخطي عقبة نادي الشباب في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، فيما أقصى الفيحاء، الاتحاد في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد.