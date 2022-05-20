بالفيديو.. الفيحاء يحقق لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه
تمكن نادي الفيحاء، من تحقيق لقب دوري كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في ركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.
وكان الهلال تقدم على حساب نظيره الفيحاء بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول، عن طريق سالم الدوسري، ليعدل رامون لوبيز كفة المباراة ويتعادل للفيحاء حتى تمكن الفيحاء من الفوز بركلات الترجيح.
وكان الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تخطي عقبة نادي الشباب في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، فيما أقصى الفيحاء، الاتحاد في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد.
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ركلات جزاء نهائي كأس الملك
لحظات صعبة عاشها عشاق الفريقين
انتهت بالفوز التاريخي #الفيحاء_بطل_كأس_الملك#كأس_الملك#الهلال_الفيحاء#نهائي_الكأس_مع_الرياضية pic.twitter.com/xK4yzqLDg4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2022
جنوبيه قحطانيه❣[ عدد التعليقات: 16363 ] نشر منذ 15 دقيقة
يستاهل البرتكاني👍👌👏🏆😄