وظائف شاغرة لدى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الدمام، جدة، المدينة المنورة).

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُساعد إداري رابع (الدمام): شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنة، أمين صندوق ثالث (الدمام)، درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، ومدير الموارد البشرية (جدة): درجة الماجستير في في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في بيئة الموارد البشرية، منها (5) سنوات في منصب إداري قيادي في الموارد البشرية مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: صيدلي سريري (المدينة المنورة): مؤهل مناسب في التخصص مع التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كصيدلي سريري، فضلًا عن مساعد لوجستي (الدمام): شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، ولحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة، رخصة قيادة (سارية الصلاحية)، ومُمثل خدمة مرضى / مُترجم فوري (الدمام): دبلوم في الأدب الإنجليزي أو لغات وترجمة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال موقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (من ثم اختيار قسم الوظائف الإدارية): هنا