أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫96120، العملة مقابل الريال الواحد 0٫25244

– الدولار: 3٫75093، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26659

– درهم إماراتي: 1٫02119، مقابل الريال الواحد 0٫97922

– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫71480

– دينار أردني: 5٫29045، مقابل الريال الواحد 0٫18901

– دينار كويتي: 12٫24420، مقابل الريال الواحد 0٫08166

– دينار بحريني: 9٫95019، مقابل الريال الواحد 0٫10050

– الريال القطري: 1٫03019، مقابل الريال الواحد 0٫97066

-الدرهم المغربي: 0٫37462، مقابل الريال الواحد 2٫66926

– الجنيه المصري: 0٫20515، مقابل الريال الواحد 4٫87438